Kadro değişmiyor – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kadro değişmiyor

    Kadro değişmiyor
    Burak ve Rodallega'nın birlikte oynamaya başlamasından sonra takımın verimliliğinin arttığını gözlemleyen , bu sistemi devam ettirecek. Son iki karşılaşmada 7 gol kaydeden ve sadece 3 gol yiyen bordo-mavililerde Burak 3, Rodallega 2 kez sahne aldı. İki forvetin 5 gol atmasının ardından 52 yaşındaki hocanın memnun kaldığı dile getiriliyor.
    1. 20.10.2018
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