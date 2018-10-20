Ekim faturası 26 milyon TL – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Ekim faturası 26 milyon

    Ekim faturası 26 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>

    Yine ödeme zamanı geldi…

    Geçtiğimiz ay 'dan alınan 28 milyon ile ödemeleri gerçekleştiren bordo-mavililere şimdi de 25 milyon gerekli. 1 Kasım'a kadar Sosa ve Kucka için Milan'a, Burak için de Guoan'a 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek kulübün, günü gelen oyuncu maaşları için de yaklaşık 18 milyon 'ye ihtiyacı var. Yönetim sıkı şekilde çalışıyor.
    1. 20.10.2018
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