Ahmet Ağaoğlu'nun ilginç maç daveti – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'nun ilginç maç daveti

    Ahmet Ağaoğlu'nun ilginç maç daveti

    Başkanı , 'in 9. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile sahalarında oynayacakları maç için taraftarları ilginç bir mesajla maça davet etti.

    , 'in 9. haftasında sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Bu mücadele önce bordo-mavili kulübün başkanı , kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maşallah bilet satışları fena değil ama halen daha satılmamış 13 ben bilet var. Maç saatine kadar hepsinin satılacağından eminim. Bu arada stadyuma gelmeyip maçı evde yada kahvede izleyeceğini düşünenler heveslenmesinler çünkü Joao Pereira'nin dediği gibi pazartesi günü saat 20.00'de şehrin elektriklerini keseceğiz. Tek ışık Akyazı'dan yükselecek ve geceyi aydınlatacak" ifadelerini kullandı.
    1. 20.10.2018 12:14
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