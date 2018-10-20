2010-11 ruhu – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    ruhu

    <a href="/index/2010-11?id=42db197e-4688-4b3c-8dcc-421585e80014" class="" rel="tag">2010-11</a> ruhu

    Fırtına ilk 8 haftada bazı kaybettiği maçlar da dahil rakiplerinden daha çok topla oynadı, yüzde 80 pas trafiğinin altına hiç düşmedi.

    Spor Toto 'de bu sezon oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 3 kez kaybeden 13 puan ile 5. sırada yer alıyor. Fırtına 8 maçta yüzde 80 pas trafiğinin altına düşmedi. Bu oran sezonunu hatırlattı. Bordo-mavililer bazı maçlarda bunu skora yansıtamasa da rakibinden üstün oyun sergilediği istatistiklere yansımış durumda. ekibi bu sezon 'de 3 bin 187 isabetli pas yaparken, 3 bin 982 pas trafiği yapan 'in ardından bu alanda ikinci takım oldu.

    16 PUANA ÇIKACAK
    Bordo-mavililer 'de 9. hafta itibariyle 20 puan toplarken, 2011-12'de ise 16 puan almıştı. , bu hafta BB Erzurum'u mağlup ederse yine 16 puana yükselecek.

    KARAMAN SAYESİNDE
    Bu sezonki performansı ile dikkat çeken Rodallega, kendisini şehre ve takıma ait hissettiğini söyledi. 33 yaşındaki Kolombiyalı, "Burada aile gibiyiz. Bu ortamın oluşmasında kesinlikle teknik direktör 'ın katkısı fazla. Hatta performansınım artmasında da onun çok büyük rolü var. Ne istediğini ve bizim neler hissettiğimizi çok iyi biliyor" ifadesini kullandı.
    1. 20.10.2018
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