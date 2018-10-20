2010-11 ruhu
Fırtına ilk 8 haftada bazı kaybettiği maçlar da dahil rakiplerinden daha çok topla oynadı, yüzde 80 pas trafiğinin altına hiç düşmedi.
16 PUANA ÇIKACAK
Bordo-mavililer 2010-11'de 9. hafta itibariyle 20 puan toplarken, 2011-12'de ise 16 puan almıştı. Trabzonspor, bu hafta BB Erzurum'u mağlup ederse yine 16 puana yükselecek.
KARAMAN SAYESİNDE
Bu sezonki performansı ile dikkat çeken Rodallega, kendisini şehre ve takıma ait hissettiğini söyledi. 33 yaşındaki Kolombiyalı, "Burada aile gibiyiz. Bu ortamın oluşmasında kesinlikle teknik direktör Ünal Karaman'ın katkısı fazla. Hatta performansınım artmasında da onun çok büyük rolü var. Ne istediğini ve bizim neler hissettiğimizi çok iyi biliyor" ifadesini kullandı.
- 20.10.2018
-
Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
-
Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
2010-11 ruhu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.