1.5 milyon kez izlendi – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    1.5 milyon kez izlendi

    1.5 milyon kez izlendi
    'nın, belediye hoparlöründen yaptığı anonsla taraftarı Erzurumspor maçına davet ettiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. , "'da yaşam duracak. Çünkü maçımız var" ifadelerini kullandı. Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, "Paylaşım çeşitli platformlarında 1.5 milyon izlendi. Bilet satışları arttı" dedi.
    1. 20.10.2018
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