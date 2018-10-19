Teknik direktör Ünal Karaman pazartesi günü Trabzon'da oynanacak Erzurumspor maçı için ipleri sağlam tutuyor. Antrenmanlarda sık sık oyuncularını uyaran bordo-mavili hoca, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcı dün idmanda oyuncularını "Emek vermeden mutluluk gelmez. Kimse bize üç puanı altın tepside sunmaz. Rehavet ve isteksizliğe tahammülüm yok. Bulunduğumuz konum birçok takım için yeterli gözükebilir ama biz Trabzonspor'uz ve kesinlikle daha iyi olmalıyız" dedi.



İKİ FUTBOLCUYA ÖZEL GÖREV

Zirveye giden yolda Erzurumspor maçının kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Karaman, oyuncularından bireysel olarak sorumluluk almalarını istedi. 52 yaşındaki teknik adam, son haftaların formda isimleri Rodallega ve Sosa ile de baş başa görüşüp kendilerine özel sorumluluklar yükledi. Karaman'ın, Erzurum maçı için her iki oyuncuya "Size büyük iş düşecek. Bizim için önce oyuncunun istikrarı önemli. Aynı çizgide devam ederseniz takım da istikrarlı görüntü ortaya koyar" dediği öğrenildi.