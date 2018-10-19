Sosa fırtınası – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    fırtınası

    Sosa fırtınası

    , Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, resital sunmaya başladı.

    , Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, resital sunmaya başladı. Akhisarspor karşılaşmasında 872 günlük gol orucuna son veren Arjantinli oyuncu, gollerine idmanda da da devam ediyor. Tangocu, antrenmanda kendisine gelen 10 ortanın 7'sini filelere yollayarak dikkatleri üzerine çekti ve teknik heyeti de performansıyla memnun etti. Trabzon şehrine de adapte olan 33 yaşındaki futbolcu fırsat buldukça eşiyle birlikte sahilde bisiklet sürerek, taraftarlarla vakit geçirmeye çalışıyor.

    1. 19.10.2018
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