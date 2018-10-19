Sosa fırtınası
Trabzonspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Sosa resital sunmaya başladı.
Trabzonspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Sosa resital sunmaya başladı. Akhisarspor karşılaşmasında 872 günlük gol orucuna son veren Arjantinli oyuncu, gollerine idmanda da da devam ediyor. Tangocu, antrenmanda kendisine gelen 10 ortanın 7'sini filelere yollayarak dikkatleri üzerine çekti ve teknik heyeti de performansıyla memnun etti. Trabzon şehrine de adapte olan 33 yaşındaki futbolcu fırsat buldukça eşiyle birlikte sahilde bisiklet sürerek, taraftarlarla vakit geçirmeye çalışıyor.
- 19.10.2018
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Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 1
Yorum
seyirci fb nin gs yi yennerek prestij kazanmasın
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Galatasaray Kulübünden üyelik açıklaması
Toplam 1
Yorum
gercek Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır.Lisedir Galatasaray..
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Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok
Toplam 1
Yorum
CELAL MUSLERA MARIANO MAICON OZAN OMER FERNANDO NDIYAE FEGHOLI MUGDAT SINAN EREN
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