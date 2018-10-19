Pereira’dan cağrı – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    ’dan cağrı

    Pereira’dan cağrı

    hayat duracak, herkes stada maça gelsin

    maçı öncesi , bir video ile taraftara Türkçe olarak seslendi. Portekizli sağ bek, " akşamı tüm şehirde elektrik kesintisi olacak, evlerde sular akmayacak, doğalgaz çalışmayacak, 'da yaşam duracak. Halkımıza önemle duyurulur. Çünkü bizim maçımız var. Orada olalım, olacağız da!" dedi. Pereira'nın yer aldığı ve şehrin çeşitli noktalarından çekimleri de içeren video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

    1. 19.10.2018
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