Pereira’dan cağrı
Pazartesi hayat duracak, herkes stada maça gelsin
Erzurum maçı öncesi Pereira, bir video ile taraftara Türkçe olarak seslendi. Portekizli sağ bek, "Pazartesi akşamı tüm şehirde elektrik kesintisi olacak, evlerde sular akmayacak, doğalgaz çalışmayacak, Trabzon'da yaşam duracak. Halkımıza önemle duyurulur. Çünkü bizim maçımız var. Orada olalım, olacağız da!" dedi. Pereira'nın yer aldığı ve şehrin çeşitli noktalarından çekimleri de içeren video sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
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