Görüşme odasına – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    odasına

    Görüşme odasına

    derbisinde 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen , ardından formaya hasret kaldı.

    derbisinde 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen , ardından formaya hasret kaldı. , önceki gün U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sadece 45 dakika görev verdiği Nwakaeme ile özel bir yapacak. Tecrübeli hocanın, 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu söyleyeceği ve onu motive edeceği dile getiriliyor.

    1. 19.10.2018
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