Görüşme odasına
Galatasaray derbisinde 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Antony Nwakaeme, ardından formaya hasret kaldı.
Galatasaray derbisinde 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Antony Nwakaeme, ardından formaya hasret kaldı. Ünal Karaman, önceki gün U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında sadece 45 dakika görev verdiği Nwakaeme ile özel bir görüşme yapacak. Tecrübeli hocanın, 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcuya takımın önemli bir parçası olduğunu söyleyeceği ve onu motive edeceği dile getiriliyor.
- 19.10.2018
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Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
Toplam 1
Yorum
seyirci fb nin gs yi yennerek prestij kazanmasın
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Galatasaray Kulübünden üyelik açıklaması
Toplam 1
Yorum
gercek Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır.Lisedir Galatasaray..
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Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok
Toplam 1
Yorum
CELAL MUSLERA MARIANO MAICON OZAN OMER FERNANDO NDIYAE FEGHOLI MUGDAT SINAN EREN
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