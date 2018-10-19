En iyisi Novak

Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Mas'ı satmasının ardından kadrosuna kattığı Filip Novak, golcü kimliği ile Trabzonspor'da 10 yılda görev yapmış sol bekleri geride bıraktı. Danimarka'nın Midtjylland takımından 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen 28 yaşındaki Çek oyuncu, oynadığı 22 karşılaşmada 5 kez fileleri sarsarken, 2018 yılında da en golcü savunma oyuncusu pozisyonunda.