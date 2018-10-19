En iyisi Novak – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    En iyisi Novak

    En iyisi Novak

    Son 10 yılda edilen en golcü sol bek oldu

    Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Mas'ı satmasının ardından kadrosuna kattığı Filip Novak, golcü kimliği ile 'da 10 yılda görev yapmış sol bekleri geride bıraktı. 'nın Midtjylland takımından 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile edilen 28 yaşındaki Çek oyuncu, oynadığı 22 karşılaşmada 5 kez fileleri sarsarken, 2018 yılında da en golcü savunma oyuncusu pozisyonunda.

    1. 19.10.2018
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