Durmak yok yola devam
Fırtına, Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fırtına, Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda oyuna geçildi. Son bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirildi.
10 EKSİK
İdmana milli takım kamplarında bulunan Esteban, Abdülkadir, Uğurcan ve Onazi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Mustafa katılmadı. Milli takımdan dönen Novak, Kucka, Amiri, Hosseini ve Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı.
YILDIRIM YÖNETECEK
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor- Erzurumspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Bordo-mavili takım, 1972 doğumlu hakem ile çıktığı son karşılaşmada Antalyaspor'u 2-1 yendi.
BİLETLERE YOĞUN İLGİ
Taraftar, üst üste gelen 2 galibiyetin ardından Erzurum maçına büyük ilgi gösteriyor. Pazartesi günkü karşılaşmada tribünlerde en az 35 bin bordo-mavili taraftarın olması bekleniyor.
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Galatasaray-Schalke 04 maçının biletleri satışa çıktı
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Yorum
seyirci fb nin gs yi yennerek prestij kazanmasın
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Galatasaray Kulübünden üyelik açıklaması
Toplam 1
Yorum
gercek Galatasaray Lisesi öğrencileri ve mezunları bu kulübün en müstesna insan kaynağını oluşturmaktadır.Lisedir Galatasaray..
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Galatasaray'da Onyekuru, Belhanda ve Rodrigues Bursaspor maçında yok
Toplam 1
Yorum
CELAL MUSLERA MARIANO MAICON OZAN OMER FERNANDO NDIYAE FEGHOLI MUGDAT SINAN EREN
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