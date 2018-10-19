Durmak yok yola devam – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Durmak yok yola devam

    Durmak yok yola devam

    , Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda oyuna geçildi. Son bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirildi.

    10 EKSİK
    İdmana kamplarında bulunan Esteban, Abdülkadir, Uğurcan ve Onazi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Mustafa katılmadı. Milli takımdan dönen Novak, Kucka, Amiri, Hosseini ve Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı.

    YILDIRIM YÖNETECEK
    'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor- Erzurumspor karşılaşmasında düdük çalacak. Bordo-mavili takım, 1972 doğumlu hakem ile çıktığı son karşılaşmada 'u 2-1 yendi.

    BİLETLERE YOĞUN İLGİ
    Taraftar, üst üste gelen 2 galibiyetin ardından maçına büyük ilgi gösteriyor. Pazartesi günkü karşılaşmada tribünlerde en az 35 bin bordo-mavili taraftarın olması bekleniyor.

    1. 19.10.2018
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