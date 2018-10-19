Durmak yok yola devam

Fırtına, Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda oyuna geçildi. Son bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirildi.



10 EKSİK

İdmana milli takım kamplarında bulunan Esteban, Abdülkadir, Uğurcan ve Onazi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Mustafa katılmadı. Milli takımdan dönen Novak, Kucka, Amiri, Hosseini ve Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı.



YILDIRIM YÖNETECEK

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor- Erzurumspor karşılaşmasında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Bordo-mavili takım, 1972 doğumlu hakem ile çıktığı son karşılaşmada Antalyaspor'u 2-1 yendi.



BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Taraftar, üst üste gelen 2 galibiyetin ardından Erzurum maçına büyük ilgi gösteriyor. Pazartesi günkü karşılaşmada tribünlerde en az 35 bin bordo-mavili taraftarın olması bekleniyor.