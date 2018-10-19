Avrupa’nın kralı

Son haftalarda şov yapan Hugo Rodallega, ilk 8 haftada 5 büyük lig (İspanya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya) ve Süper Lig'de iç sahada en fazla gol atan oyunculardan biri oldu. 5 golün 4'ünü Trabzon'da filelere gönderen ve iç sahada 12 gol bulan ve takımına yüzde 33'lük katkı sağlayan Rodallega, dev golcüler ile kapışıyor. Lille'li Bamba iç sahada 14 gol atan takımında ağları 7 kez havalandırdı ve % 50'lik katkı sağladı. PSG'li Mbappe 19 golün 5'ini atarak % 26'lık katkı yaptı. Rodallega, listeye iç sahada 5'er gol atan Bordeaux'lu Kamano (% 56 katkı), Chelsea'li Hazard (% 50 katkı), Barcelona'lı Messi'nin (% 36 katkı) ardından 6'ncı sırada girdi.



BURAK'TAN 'RODALLEGA' RÖVEŞATASI

Orta şut çalışması sırasında Rodallega'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen Burak'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Bordo-mavililerde Rodallega, Kasımpaşa maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı.