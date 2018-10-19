Avrupa’nın kralı – Fotomaç – 19 Ekim 2018
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Avrupa’nın kralı

    Avrupa’nın kralı

    Son haftalarda şov yapan , ilk 8 haftada 5 büyük lig (, , , ve ) ve 'de iç sahada en fazla gol atan oyunculardan biri oldu.

    Son haftalarda şov yapan , ilk 8 haftada 5 büyük lig (, , , ve ) ve 'de iç sahada en fazla gol atan oyunculardan biri oldu. 5 golün 4'ünü 'da filelere gönderen ve iç sahada 12 gol bulan ve takımına yüzde 33'lük katkı sağlayan Rodallega, dev golcüler ile kapışıyor. Lille'li Bamba iç sahada 14 gol atan takımında ağları 7 kez havalandırdı ve % 50'lik katkı sağladı. 'li Mbappe 19 golün 5'ini atarak % 26'lık katkı yaptı. Rodallega, listeye iç sahada 5'er gol atan Bordeaux'lu Kamano (% 56 katkı), 'li Hazard (% 50 katkı), 'lı Messi'nin (% 36 katkı) ardından 6'ncı sırada girdi.

    'TAN 'RODALLEGA' RÖVEŞATASI
    Orta şut çalışması sırasında Rodallega'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen 'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Bordo-mavililerde Rodallega, maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı.

    1. 19.10.2018
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