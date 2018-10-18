Yusuf Yazıcı’ya tam destek – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    ’ya

    Yusuf Yazıcı’ya tam destek
    Geçen sezonki süper performansının ardından bu sene düşüş yaşayan 'ya ... Yusuf'un mentörü Burak Uçar, "Geçen yılkı performansı nedeniyle beklentiler yükseldi. Aslında geçtiğimiz yıldan daha kötü değil. Biz Yusuf'a psikolojik desteklerle terapi yapıyoruz hem de arkadaşları destekliyor" diye konuştu.
    1. 18.10.2018
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