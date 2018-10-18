Trabzonspor'un antrenmanında Sosa fırtınası
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda oyuna geçildi. Son bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Esteban, Abdülkadir, Uğurcan ve Onazi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Mustafa Akbaş katılmazken Milli takım kamplarından dönen Novak, Kucka, Amiri, Hosseini ve Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı.
SOSA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Antrenmanın son bölümünde yapılan orta-şut çalışması sırasında Jose Sosa attığı gollerle dikkat çekti. Son dönemde artan formuyla takımına önemli katkı sağlayan Sosa, antrenmanda kendisine gelen 10 ortanın 7'sini gole çevirerek dikkatleri üzerine çekti ve teknik heyeti de performansıyla memnun etti.
BURAK'TAN 'RODALLEGA' RÖVAŞATASI
Öte yandan orta şut çalışması sırasında Rodallega'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen Burak Yılmaz'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Bordo-mavililerde Rodallega Kasımpaşa maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı. Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 18.10.2018 13:25
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Trabzonspor'un antrenmanında Sosa fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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