Trabzonspor'un antrenmanında Sosa fırtınası – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    'un antrenmanında Sosa fırtınası

    Trabzonspor'un antrenmanında Sosa fırtınası

    , ’in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı. Daha sonra dar alanda oyuna geçildi. Son bölümde ise orta-şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Esteban, Abdülkadir, Uğurcan ve Onazi'nin yanı sıra tedavisi devam eden katılmazken Milli takım kamplarından dönen Novak, Kucka, Amiri, Hosseini ve Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı.

    SOSA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ
    Antrenmanın son bölümünde yapılan orta-şut çalışması sırasında attığı gollerle dikkat çekti. Son dönemde artan formuyla takımına önemli katkı sağlayan Sosa, antrenmanda kendisine gelen 10 ortanın 7'sini gole çevirerek dikkatleri üzerine çekti ve teknik heyeti de performansıyla memnun etti.

    BURAK'TAN 'RODALLEGA' RÖVAŞATASI
    Öte yandan orta şut çalışması sırasında Rodallega'nın pasında topu röveşata ile kaleye gönderen 'ın bu sırada 'Rodallega' diye bağırması dikkat çekti. Bordo-mavililerde Rodallega Kasımpaşa maçında şık bir röveşata golüne imza atmıştı. , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 18.10.2018 13:25
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