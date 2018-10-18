Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı ve maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig'in 9.hafta mücadelesinde Trabzonspor, BB Erzurumspor'u konuk edecek. İki takım taraftarları da zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Bu soruların cevabı ve maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.
TRABZONSPOR ÇOK FORMDA
Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı öncesinde bordo mavili ekip, 8 haftada topladığı 13 puan ile 5.sırada yer alıyor. BB Erzurumspor ile yaptığı kötü başlangıç sonrası 8 haftada aldığı 5 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI İLE İLGİLİ DETAYLAR
- Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı Süper Lig tarihinde ilk kez oynanacak.
- Trabzonspor ve BB Erzurumspor, tarihlerinde ilk kez geçen sezon Türkiye Kupası 5. Tur aşamasında karşılaşmış, Trabzonspor rakibine iki maçta toplam dokuz gol atarak turu geçmişti.
- Ligdeki son iki maçını kazanan Trabzonspor Aralık 2017'den (beş maç) bu yana Süper Lig'de üç maçlık galibiyet serisi yakalayamıyor.
- BB Erzurumspor geçtiğimiz hafta Alanyaspor'u yenerek tarihindeki ilk Süper Lig galibiyetini aldı (2B 5M).
- Trabzonspor Süper Lig'de evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazandı (1M) ve bu maçlarda ortalama üç gol kaydetti (toplam 15).
TRABZONSPOR - BB ERZURUMSPOR MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor 11'i: Onur | Pereira, Toure, Hosseini, Novak | Abdülkadir, Kucka, Sosa, Amiri | Burak, Rodallega
BB Erzurumspor 11'i: Sehic | Auremir, Gör, Acka, Leo | Scuk, Taylan, İbrahim Akdağ, Bassan, Hurmaci | Sunu
- 18.10.2018 13:29
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Trabzonspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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