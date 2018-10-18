Onazi’den süper haber – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    ’den süper haber

    <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a>’den süper haber
    Nijerya kampında sakatlanan 'nin MR sonuçları iyi çıktı. Sağlık kurulunun son yapacağı değerlendirme sonrası 25 yaşındaki ön liberonun takımla birlikte idmanlara başlaması bekleniyor. 'nin BB Erzurumspor maçında oynamasına engel bir durum yok.
    1. 18.10.2018
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