En skoreri Hugo Rodallega – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    En skoreri

    En skoreri <a href="/index/hugo-rodallega?id=5ec63656-6bf0-4258-852e-63e6caec8e73" class="" rel="tag">Hugo Rodallega</a>
    İlk 8 haftada rakip fileleri 17 kez havalandıran 'da goller 8 farklı isimden geldi. 5 gol kaydeden ile 4 golü bulunan en skorer isimler olurken, Nwakaeme ile Novak 2'şer, Ekuban, Olcay, Sosa ve Onazi ise 1'er golle takımına katkı sağladı.
    1. 18.10.2018
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