Drone ile kayıt ettirdi – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    ile kayıt ettirdi

    <a href="/index/drone?id=a6b149bc-6793-4282-83f8-84341bb9c54c" class="" rel="tag">Drone</a> ile kayıt ettirdi
    U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında ilginç anlar da yaşandı. Yedek kadroyu sahaya süren teknik direktör , oyunculara GPS destekli yelek giydirdi. Futbolcuların performans verileri eksiksiz takip etmek isteyen 52 yaşındaki hoca, mücadeleyi ile kayıt altına aldırdı.
    1. 18.10.2018
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