Asistin kralı Joao Pereira – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Asistin kralı Joao Pereira

    Asistin kralı Joao Pereira
    Bordo-mavili takımda en çok asist yapan oyuncu 4 gol pası veren Pereira oldu. Portekizli sağ bek, inanılmaz etkili bindirmeleri ve hücuma verdiği katkı ile de göz dolduruyor. Yusuf ile Olcay 2'şer, Sosa, Abdülkadir Ömür, Kucka ve Nwakaeme 1'er gol asistle skora katkı sağladılar.
    1. 18.10.2018
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