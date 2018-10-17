Sahasında sert esiyor
26 MAÇLIK ÖZLEM
Erzurumspor'u konuk edecek Trabzonspor, kazanarak istikrar yakalamak istiyor. 7. haftada Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor. En son geçen sezon 12, 13, 14, 15 ve 16. haftada 5 maç üst üste galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Erzurumspor'dan da 3 puan alması halinde uzun bir aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak.
- 17.10.2018
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
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