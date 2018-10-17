Sahasında sert esiyor – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Sahasında sert esiyor

    Sahasında sert esiyor
    ekibi, bu sezon Stadı'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı, 1 kez kaybetti ve golcü bir kimlik ortaya koydu. Karadeniz ekibi, 'u 3-1, 'ı 4-0, 'yı 4-2 mağlup ederken 'ye 2-1 yenildi. Fırtına, 4 maçta 12 gol attı.

    26 MAÇLIK ÖZLEM
    Erzurumspor'u konuk edecek , kazanarak istikrar yakalamak istiyor. 7. haftada Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, galibiyet serisini 3'e yükseltmeyi amaçlıyor. En son geçen sezon 12, 13, 14, 15 ve 16. haftada 5 maç üst üste galip gelme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Erzurumspor'dan da 3 puan alması halinde uzun bir aradan sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma serisi yakalamış olacak.
    1. 17.10.2018
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