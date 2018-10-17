Pasın ustaları – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Pasın ustaları

    Pasın ustaları

    Fırtına’nın yıldızları Sosa, Onazi ve Pereira, isabetli istatistiklerinde ’in en iyileri arasında.

    Son haftalarda Rodallega'nın ardından ön plana çıkan Sosa, Onazi ve Pereira ortaya koydukları performanslarla parmak ısırtırken, güzel futbolları istatistiklere de yansıdı. Oyunu bir maestro gibi yöneten Sosa, 4 asist ile asist sıralamasında zirvede yer alan Pereira ve oyun içerisinde hem defansif hem de ofansif verilen görevleri kusursuz yerine getiren Onazi, 'de en fazla yapan isimlerden oldular. Maç başına arkadaşlarına 73.2 gönderen Onazi, 8 haftada 559 pas (yüzde 86.7 isabet) atarken, Sosa maç başına 67.6 pas toplamda 501 pas (yüzde 79.7 isabet), Pereira ise toplamda 451 ve maç başına 56.4 pas (yüzde 87.7 isabet) atma başarısı sağladı.
    1. 17.10.2018
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