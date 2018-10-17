8 yıl önce kazandı – Fotomaç – 17 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    8 yıl önce kazandı

    8 yıl önce kazandı

    Kupaya 4'üncü turdan katılan ve ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak , kupadaki 8 yıllık özlemine bu dönem son vermeyi hedefliyor.

    İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez mutlu sona ulaşan ekibi, son olarak 2009- 10 sezonunda 'nı kazanmıştı.

    HEDEFİMİZ KUPA
    Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, kupada finale kadar gideceklerini söyledi. Sağıroğlu, "Bu turda rakibimiz . Biz her zaman için bütün kupaları kazanmayı arzuluyoruz. Hedefimiz her zaman büyüktür ama şartlar toz pembe değil. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.
    1. 17.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    8 yıl önce kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN