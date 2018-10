8 yıl önce kazandı

İlk olarak 1976-77 sezonunda kupayı müzesine götüren ve toplamda 8 kez mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibi, son olarak 2009- 10 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası 'nı kazanmıştı.Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, kupada finale kadar gideceklerini söyledi. Sağıroğlu, "Bu turda rakibimiz BUGSAŞ . Biz her zaman için bütün kupaları kazanmayı arzuluyoruz. Hedefimiz her zaman büyüktür ama şartlar toz pembe değil. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.