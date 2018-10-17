8 yıl önce kazandı
Kupaya 4'üncü turdan katılan ve ilk maçında deplasmanda BUGSAŞ ile karşılaşacak Trabzonspor, kupadaki 8 yıllık özlemine bu dönem son vermeyi hedefliyor.
HEDEFİMİZ KUPA
Genel sekreter Ömer Sağıroğlu, kupada finale kadar gideceklerini söyledi. Sağıroğlu, "Bu turda rakibimiz BUGSAŞ. Biz her zaman için bütün kupaları kazanmayı arzuluyoruz. Hedefimiz her zaman büyüktür ama şartlar toz pembe değil. Her maça kazanmak için çıkıyoruz" dedi.
- 17.10.2018
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
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