Yusuf Yazıcı görüşme odasına – Fotomaç – 16 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    görüşme odasına

    Yusuf Yazıcı görüşme odasına

    'da gösterdiği performans ile Avrupa takımlarının listesinde olan , bu sezon geçtiğimiz sezonki performansını arattı. Başta Teknik Direktör ve yönetim, genç oyuncuyu yakın markaja almış durumda.

    'da A Takım'a yükseldikten sonra gösterdiği performansla A 'a çağrılan , bu sezona beklentilerin uzağında kaldı. Avrupa'dan teklifleri alan Yazıcı, 'in ilk 8 haftasında takıma gol katkısı sağlayamazken, bunun yanında önemli bir performans düşüklüğü de yaşadı.

    Yedek kulübesini gördü
    Trabzonspor ve A Milli Takım'ın genç yıldızı, hem kendi takımında hem de A Milli Takım'da yedek kulübesini gördü. 21 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon 7 karşılaşmada toplam 492 dakika görev alırken, son olarak Göztepe maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü ve Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi. Genç oyuncu, Akhisarspor ile oynanan müsabakada ise uzun bir aradan sonra yedek kulübesinde oturdu. Oyuna sonradan giren Yusuf, sadece 19 dakika sahada kaldı. A Milli Takımın Mircea Lucescu ise Bosna-Hersek ile oynanan hazırlık maçında ve Rusya ile oynanan Uluslar Ligi mücadelesinde oyuncuya şans vermedi.
    İyileştirme yapılmıştı
    Trabzonspor, sezon başında Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'e jest yaparak ücretlerinde iyileştirmeye gitmişti. Geçtiğimiz sezon 625 bin lira kazanan 21 yaşındaki Yusuf'un ücreti, 2 milyon 750 bin liraya yükseltildi. Yine geçtiğimiz sezon 420 bin lira karşılığında forma giyen 19 yaşındaki Abdülkadir'in maaşı da 2 milyon 750 bin liraya çıkartılmıştı.

    Kafası karışık
    Trabzonspor'un büyük bir umut bağladığı ve alt yapıdan gelecek olan gençlere örnek teşkil etmesi için üzerine titrediği Yusuf Yazıcı'nın bu sıralar kafasının karışık olması başta ve yönetimin dikkatini çekmiş durumda. Karaman ile bordo-mavili yönetim, genç isimlerle sürekli görüşerek kendilerine nasihatlarda bulunuyor. Yusuf'un menajerinin kulüple görüşmesi ve bir takım taleplerde bulunması farklı yorumların yapılmasına neden olurken, bazı çevrelerin ise Yusuf'a sezon başında yapılan transfer tekliflerini gündeme getirdiği konuşuluyor.
    1. 16.10.2018 12:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yusuf Yazıcı görüşme odasına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN