Yeni Güneş'imiz Karaman!
Hacısalihoğlu, FOTOMAÇ'a özel açıklamalar yaptı. "Tüm camia Ünal Karaman'a destek vermeli. O bizim yeni Şenol Güneş'imiz olabilir. Aralık ayında ben yokum"
HERKES DESTEK VERMELİ
Hacısalihoğlu, Ünal Karaman'ın takımı başarılara taşıyacak bir teknik adam olduğunu da ifade ederek, "Ünal hoca yeni Şenol Güneş'imiz olabilir. Ona inanarak ve güvenerek çalışma kararı aldık. Trabzonspor'un şu gerçeğini kimsenin unutmaması lazım. Trabzon şehrini veya Trabzonspor gerçeğini bilmeyen birinin burada başarı şansı çok zor. Yoksa bu durumu tanımak ve anlamak için epeyce süre lazım. Bu süre zarfında başarı gelmezse hoca da yıpranıp gidiyor. Bu camianın içinde insanları geliştirmemiz ve yetiştirmemiz gerekiyor. Bunlardan biri de görevde olan Ünal hocamızdır. Yalnız yönetim değil her kesim ona destek vermelidir" açıklamasını yaptı.
ŞENOL GÜNEŞ BAŞKAN OLABİLİR
Şenol Güneş'in kulübe dönüp dönmeyeceği ile ilgili Hacısalihoğlu şunları söyledi: "Şenol Güneş'in yolu tabii ki Trabzonspor ile kesişebilir. İngiltere'de hep konuşulan bir sistem var; menajerlik sistemi. Bütün bütçeye ve transferlere karar veriyor. Bu sistem bize de gelebilir. Belki menajer belki başkan olarak kulübe dönebilir. Bunu bilemiyorum. Kendisi Trabzonspor'un en önemli 3-4 isminden ve en önemli değerlerinden bir tanesidir."
AKYAZI STADI BİZLERİ YANILTTI
Akyazı'daki yeni yapılan stada geçtikten sonra taraftar profilinde ciddi bir değişim olduğunu da vurgulayan Hacısalihoğlu, "Taraftar profilimizde değişiklik başlamıştı, Akyazı ile daha da fazla değişti. Akyazı yapılırken ben de dahil olmak üzere boş kalır diye düşünüyorduk. Ama Akyazı doluyor, hem de eski nesil insanların gelmemesine rağmen doluyor" ifadesini kullandı.
BAŞKAN DEVAM ETMEK İSTİYOR
Aralıkta yapılacak seçimli olağan genel kurulda devam etmeyeceğini söyleyen asbaşkan, şöyle devam etti: "Aralıkta niyetim yönetimde olmama yönünde. Bu kadar emek verirken, sürekli iftira ve karalama ile karşı karşıya kalmak insanı yoruyor. Mesela tesislere hatırla gönülle birini alacak olsam akrabamı alırdım. Bakılsın bakalım var mı öyle bir şey, yok. Başkanın yeniden devam etme düşüncesi var. Tecrübeli isimler devam etmeli."
FENERBAHÇE MAÇINDAKİ PENALTI...
VAR sisteminin geçmişte uygulanması durumunda şampiyonluk sayısının değişip değişmeyeceğiyle ilgili soruya Hacısalihoğlu şöyle cevap verdi: "VAR sistemi geçmişte uygulansa bizim şampiyonluk sayımız tabii ki değişirdi. 2005 yılında Fenerbahçe maçında verilmeyen bir penaltımız var mesela, direkt olarak aklıma o geliyor. Sonra aynı hakem bile haksızlık yapıldığını kabul etti. Bence kesinlikle değişirdi şampiyonluk sayımız."
KOCAMAN BİR YALAN
Kulüpteki yüksek personel sayısının eleştirilmesiyle ilgili olarak asbaşkan "Personel sayısını bir gecede 4'te birine indirmek mümkün. Özel şirketlerle anlaşıp kulüpteki işleyişi onlarla sürdürebilirsiniz ancak bu maliyeti düşürmez ve daha sağlıklı olmaz. Ayrıca kendi yanımda çalışanları işe aldığım söyleniyor. Ben 15 yıldır ticaret yapmıyorum. 15 yıldır o adamlar aç-susuz kalmış benim kulübe girmemi mi bekliyordu" diye konuştu.
YILDIZ ADAYLARINI ALMALIYIZ
Asbaşkan, kendi yıldız oyuncularını yetiştirmeleri gerektiğini de ifade ederek, "Trabzonspor kendi yıldızını kendi yetiştirmesi lazım. Başka kulüplerden yıldız transfer etmemeli. 10 milyon euro ödemememeli. Biz genç yıldız adayı oyuncuları bulup almalıyız veya kendi alt yapımızdan çıkarmalıyız" dedi.
VAR SİSTEMİ ÇOK YARARLI
Hacısalihoğlu, VAR sistemine olumlu baktığını da vurgulayarak, "Oyunu soğutmadan, adil davranılırsa VAR çok faydalı olacaktır. Oyunu durdurup ekrandan bakma olayına karşıyım. Sonuçta orada da üst düzey bir hakem var. Sahadaki hakem ona güvenmeli. Ekrana bakma işi tiyatro gibi oluyor. Hakemlere güven VAR ile geri gelebilir" ifadesini kullandı.
ELEŞTİRİLER ÜZÜYOR
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, ağır eleştirilerle ilgili olarak da üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Benim üzüldüğüm Trabzonspor'a sahip çıkanların takımın gerçeklerini bilmemeleri, anlamamaları. Ve anlamadan bilmeden kulübün menfaatine yapılan işlerde tepki göstermeleri. Bu da Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili bende kaygı oluşturuyor ve yaptığım emeklerin beyhude olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUK SÖYLEMİ
Süper Lig'deki konumlarını da değerlendiren Hacısalihoğlu, "Şampiyonluğa şartlanmak veya bu söylemi çok kullanmamak gerekiyor. Bu bize zarar verir. Trabzonspor her zaman zirve için oynayan bir kulüptür. Bu sezon hedeflerimizi dönem dönem belirleyeceğiz. Ekonomimizi düzlüğe çıkardığımızda saha sonuçlarının da iyi olacağını ve çok daha büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
FOTOMAÇ ÖZEL RÖPORTAJ | Yunus Emre SEL
- 16.10.2018
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
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