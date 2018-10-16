Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku! – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'da şoku!

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/mustafa-akbas?id=5399ac3a-9065-49f2-a7ee-27d3f7018a40" class="" rel="tag">Mustafa Akbaş</a> şoku!

    , ’in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 16.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Antrenmanda sakatlanan 'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından üç ayrı gruplara ayrılarak ayak tenisi oynandı. Bu çalışmaya da dahil oldu. Son bölümde ise rejenerasyon koşusu yapıldı. Antrenmana tedavide olan , kampında sakatlanan ve MR'ı çekilen Onazi'nin yanı sıra, kamplarında bulunan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'ye katılmadı. Luis Ibanez ile Kamil ise takımdan ayrı çalıştı.

    MUSTAFA AKBAŞ 3-4 HAFTA YOK
    Bu arada 'dan Mustafa Akbaş'ın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Akbaş, 14 Ekim Pazar günü 'nde gerçekleştirilen antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanmıştır. Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan tarafından yapılan ön muayenesi ve çekilen MR neticesinde Mustafa Akbaş'ın sağ uyluk arka kas grubunda (Hamstring) 2'nci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16.10.2018 18:36
    2. Güncelleme: 16.10.2018 18:37
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