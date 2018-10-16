Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli futbolcular Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Filip Novak, Vahid Amiri, Majid Hosseini, sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ile MR çektiren Ogenyi Onazi katılmadı. Milli takımdan dönen Yusuf Yazıcı antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, yarın saat 16.00 da 21 Yaş Altı takımı ile hazırlık karşılaşması yapacak.