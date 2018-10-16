Trabzonspor'da, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'da, maçı hazırlıkları sürdü

    Trabzonspor'da, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı hazırlıkları sürdü

    , 'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde yapılan antrenmana milli futbolcular Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Filip Novak, Vahid Amiri, Majid Hosseini, sakatlığı bulunan ile MR çektiren Ogenyi Onazi katılmadı. Milli takımdan dönen Yusuf Yazıcı antrenmanda yer aldı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından ayak tenisi oynadı.

    , yarın saat 16.00 da 21 Yaş Altı takımı ile hazırlık karşılaşması yapacak.

    1. 16.10.2018 19:58
    2. Güncelleme: 16.10.2018 19:59
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