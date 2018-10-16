Trabzonspor'da, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli futbolcular Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Filip Novak, Vahid Amiri, Majid Hosseini, sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş ile MR çektiren Ogenyi Onazi katılmadı. Milli takımdan dönen Yusuf Yazıcı antrenmanda yer aldı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, yarın saat 16.00 da 21 Yaş Altı takımı ile hazırlık karşılaşması yapacak.
- 16.10.2018 19:58
- Güncelleme: 16.10.2018 19:59
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 8
Yorum
BAŞAKŞEHİR YETEER BİRİNE KAFA ATIP ALKOLLU BİR ŞEKİLDE SİLAHLA HASTANE BASAN ADAMA SADECE PARA CEZASI VERMEK KİTAPSIZLIKTIR, BAŞAKŞEHİR KULUBÜDE SUÇLUDUR.
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Yusuf Yazıcı görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
TS TARAFTAR... Bu çocuğun kafası Burak ve Olcay'la İstanbul'a gittiği günden beri karışık... Acil satılması lazım...yoksa Elimizde patlıcak...
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 8
Yorum
mahmut çerez parası arda için tek kelimeyle komik ceza
Trabzonspor'da, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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