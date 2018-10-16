Temir’den şov – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    ’den şov

    <a href="/index/temir?id=b1fa65df-7490-4889-9fad-15a20039f790" class="" rel="tag">Temir</a>’den şov
    Sezon başı G.Birliği'nden alınan ve 1461 'a kiralanan 18 yaşındaki forvet Burak , U19 milli takımımızın Hırvatistan maçında 1 gol, 1 asist yaptı. 'in performansı teknik ekibi tarafından yakından izleniyor.
    1. 16.10.2018
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