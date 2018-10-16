Onazi bugün Trabzon’da – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    bugün ’da

    Onazi bugün Trabzon’da
    Nijerya 'nın idmanında sakatlanan bugün 'a gelecek. Hocası Görnot Rohr'un "Onazi'nin aşil tendonunda iltihaplanma var. Tunus'taki maça gelemeyecek" dediği 25 yaşındaki ön liberonun kesin durumu bugün kontrollerde netleşecek.
    1. 16.10.2018
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