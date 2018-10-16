Muhammed Kiprit takip ediliyor – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    takip ediliyor

    <a href="/index/muhammed-kiprit?id=f1a7165e-4145-4c26-8bb2-92b2c0eb566f" class="" rel="tag">Muhammed Kiprit</a> takip ediliyor
    genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları alma planı yapan , 'in ikinci takımında forma giyen 'i de gündemine aldı. 19 yaşındaki forvetin kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi var.
    1. 16.10.2018
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