Hedefimiz ilk üçe girmek
SAĞ BEKTE OYNUYORDUM
Defansta Hosseini ve Mustafa ile bir savaş içinde olmadıklarını belirten Toure, "Senegal Milli Takımı'nda sağ bek oynuyordum. Stoper veya 6 numara pozisyonunda oynamışım, benim için değişen fazla bir şey yok. Takım için savaşırım. Mevki fark etmez" diye konuştu.
- 16.10.2018
-
Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
-
Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
-
Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
Hedefimiz ilk üçe girmek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.