Hedefimiz ilk üçe girmek – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Hedefimiz ilk üçe girmek

    Hedefimiz ilk üçe girmek
    'un stoperi , çok mutlu olduğunu söyledi. Hedeflerinin ligde ilk 3 içerisinde yer almak olduğunu belirten 28 yaşındaki savunmacı, "Çok güçlü bir takımımız var. İlk 3'te yer almamız gerekiyor. Ben de burada hedeflerime ulaşabilirim" dedi.

    SAĞ BEKTE OYNUYORDUM
    Defansta Hosseini ve Mustafa ile bir savaş içinde olmadıklarını belirten Toure, "Senegal Milli Takımı'nda sağ bek oynuyordum. Stoper veya 6 numara pozisyonunda oynamışım, benim için değişen fazla bir şey yok. Takım için savaşırım. Mevki fark etmez" diye konuştu.
    1. 16.10.2018
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