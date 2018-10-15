Pas&sprint çalıştılar – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Pas&sprint çalıştılar

    Pas&sprint çalıştılar

    Rodallega takımlaBordo-mavililer, 'in 9. haftasında oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

    Sabahki antrenman kondisyon ağırlıklı geçti. yönetiminde pas çalışmaları, topa sahip olma oyunları, sprint çalışmaları ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları yapıldı.

    RODALLEGA TAKIMLA
    Milli takımlarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı. Önceki günkü çalışmada hafif bir sakatlık yaşayan Hugo Rodallega ise takımla birlikte çalıştı. Kolombiyalı forvetin durumunun ciddi çıkmaması teknik heyeti sevindirdi. Teknik heyet bu hafta millilerin de dönmesiyle hem taktiği hem de maç kadrosunu şekillendirecek.
    1. 15.10.2018
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