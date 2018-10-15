Pas&sprint çalıştılar
Rodallega takımlaBordo-mavililer, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
RODALLEGA TAKIMLA
Milli takımlarında bulunan futbolcular idmanda yer almadı. Önceki günkü çalışmada hafif bir sakatlık yaşayan Hugo Rodallega ise takımla birlikte çalıştı. Kolombiyalı forvetin durumunun ciddi çıkmaması teknik heyeti sevindirdi. Teknik heyet bu hafta millilerin de dönmesiyle hem taktiği hem de maç kadrosunu şekillendirecek.
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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