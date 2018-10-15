Onazi’den kötü haber – Fotomaç – 15 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Onazi’den kötü haber

    Onazi’den kötü haber
    Nijerya 'nda sakatlanan Ogenyi Onazi ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Görnot Rohr, "Onazi'nin aşil tendonunda iltihaplanma var. Tunus'taki maça gelemeyecek" dedi. Kadrodan çıkarılan Onazi'nin kesin durumu yarın 'a geldiğinde yapılacak kontrollerde belli olacak.
    1. 15.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onazi’den kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN