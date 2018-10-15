Novak: 2 Kucka: 1 – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Novak: 2 Kucka: 1

    Novak: 2 Kucka: 1
    Trabzonsporlu ile , Avrupa Uluslar Ligi'nde birbirlerine rakip oldu. Önceki akşam oynanan maçta Novak'ın formasını giydiği Çek , Kucka'lı Slovakya'yı 2-1 yendi. Mücadeleye ilk onbirde başlayan Kucka 54 dakika sahada kalırken, Novak ise 64. dakikada oyuna girdi.
    1. 15.10.2018
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