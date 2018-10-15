Lira zamanı – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Lira zamanı

    Lira zamanı

    Bordo-mavililer, büyükler arasında ’na dönen ilk kulüp olacak Dövizle anlaşan Onur, Burak ve Olcay’ın sözleşmeleri TL’ye uyarlanacak.

    Dövizde yaşanan 'spekülatif' artış sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin üzerinden yapılması gerektiği karara bağlanmıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı da gerçekleştirdiği toplantının ardından yerli oyuncularla yapılacak sözleşmelerin bundan böyle Türk Lirası ile yapılması, eski kontratların ise TL'ye çevrilmesi üzerinde mutabakata vardı. Euro kuru ise 5.2 TL olarak sabitlendi.

    BİR KEZ DAHA ÖNCÜLÜK EDECEK
    bu sistemi büyükler arasında ilk uygulayan kulüp olmak için harekete geçti. Önceki gün toplanan bordo-mavili yönetim kurulu, takımda üzerinden ücretlerini alan yerli futbolcuların sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirme kararı aldı. Alınan karar bu hafta içerisinde uygulamaya geçirilecek. Fırtına'da yıllık 3 milyon 500 bin euro, 2 milyon 250 bin euro ve 1 milyon 700 bin euro olmak üzere döviz üzerinden kazanç elde eden futbolcular arasında yer alıyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 15.10.2018
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