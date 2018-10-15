Lira zamanı
Bordo-mavililer, büyükler arasında Türk Lirası’na dönen ilk kulüp olacak Dövizle anlaşan Onur, Burak ve Olcay’ın sözleşmeleri TL’ye uyarlanacak.
BİR KEZ DAHA ÖNCÜLÜK EDECEK
Trabzonspor bu sistemi büyükler arasında ilk uygulayan kulüp olmak için harekete geçti. Önceki gün toplanan bordo-mavili yönetim kurulu, takımda döviz üzerinden ücretlerini alan yerli futbolcuların sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirme kararı aldı. Alınan karar bu hafta içerisinde uygulamaya geçirilecek. Fırtına'da Burak Yılmaz yıllık 3 milyon 500 bin euro, Onur Kıvrak 2 milyon 250 bin euro ve Olcay Şahan 1 milyon 700 bin euro olmak üzere döviz üzerinden kazanç elde eden futbolcular arasında yer alıyor.
Yunus Emre SEL
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
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