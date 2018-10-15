Hugo Rodallega'nın golü ATV dizisinde – Fotomaç – 15 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'nın golü dizisinde

    <a href="/index/hugo-rodallega?id=5ec63656-6bf0-4258-852e-63e6caec8e73" class="" rel="tag">Hugo Rodallega</a>'nın golü <a href="/index/atv?id=797815f3-ff01-4d4c-8147-2667e712d257" class="" rel="tag">ATV</a> dizisinde

    'nın attığı gol, 'de yayınlanan Can Kırıkları adlı dizide yayınlandı.

    sosyal medyadan o anları paylaştı. Trabzonlu bir polisi anlatan dizinin yapımcısı Başkan Yardımcısı Mehmet Y. Alp.
    'HARİKA BİR KULÜPTE'
    America de Cali'nin başkanı Ricardo Perez, 'yı transfer etmelerinin şu an için zor olduğunu söyledi. Perez, "Haberin kaynağını bilmiyorum ama Rodallega bir takımda oynuyor ve gollerini de atıyor. Şu anda sadece America de Cali'ye değil, 'ya geri dönmek istediğini düşünmüyorum" dedi. basını, kontratı sezon sonunda bitecek olan Rodallega'nın futbolu De Cali'de bırakmak istediğini yazmıştı.
    1. 15.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'nın golü dizisinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN