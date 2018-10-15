Hugo Rodallega'nın golü ATV dizisinde
Hugo Rodallega'nın attığı gol, ATV'de yayınlanan Can Kırıkları adlı dizide yayınlandı.
America de Cali'nin başkanı Ricardo Perez, Hugo Rodallega'yı transfer etmelerinin şu an için zor olduğunu söyledi. Perez, "Haberin kaynağını bilmiyorum ama Rodallega harika bir takımda oynuyor ve gollerini de atıyor. Şu anda sadece America de Cali'ye değil, Kolombiya'ya geri dönmek istediğini düşünmüyorum" dedi. Kolombiya basını, kontratı sezon sonunda bitecek olan Rodallega'nın futbolu De Cali'de bırakmak istediğini yazmıştı.
- 15.10.2018
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
Hugo Rodallega'nın golü ATV dizisinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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