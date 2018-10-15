Forma savaşı – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Forma savaşı

    Forma savaşı

    forvete geçilmesiyle kanatlarda forma artık aslanın ağzında. 2 mevki için 6 oyuncu yarışıyor.

    'da forma kapma savaşı her geçen gün kızışıyor. forvetli sisteme geçilmesinin ardından özellikle kanatlarda görev alabilmek için büyük bir mücadele var. , Vahid Amiri, , Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak arasında idmanlarda kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Amiri ve Abdülkadir ön plana çıkarken, ve de antrenman performansları ile göz dolduruyor.
    1. 15.10.2018
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