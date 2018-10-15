Doları solladılar! – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Doları solladılar!

    Doları solladılar!
    'de piyasa değeri en çok yükselen oyuncular Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve oldu. Abdülkadir'in değeri % 5.233 artış kaydederken, 'nın değeri % 1.400 oranında yükseldi. Bu ikiliyi Galatasaraylı Onyekuru (yüzde 566) takip etti.
    1. 15.10.2018
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