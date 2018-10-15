Biletlerin yarısı bitti – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Biletlerin yarısı bitti

    Biletlerin yarısı bitti
    Erzurumspor maçı biletlerinin 19 bininin satıldığı ifade edildi. Lige verilen uzun araya rağmen şimdiden biletlerin yarısını satın alan bordo-mavili taraftarların, maç gününe kadar 'nı tamamen doldurması bekleniyor.
    1. 15.10.2018
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