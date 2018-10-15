Abdülkadir Parmak: "Bence en iyisi Messi" – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    : "Bence en iyisi Messi"

    <a href="/index/abdulkadir-parmak?id=ce5403e6-b84c-433d-b38a-bed1ec2b6437" class="" rel="tag">Abdülkadir Parmak</a>: "Bence en iyisi Messi"
    Abdülkadir Parmak, kulüp dergisine verdiği röportajda, "Futbolcu olmasaydım asker olurdum" dedi. Genç oyuncu, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak ''yi gösterirken, en yetenekli oyuncunun ise takım arkadaşı Abdülkadir Ömür olduğunu söyledi. Parmak, "İniesta ile aynı takımda oynamak isterdim" dedi.
    1. 15.10.2018
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