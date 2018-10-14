2. Kez dalya diyecek!

2007-08 döneminin devre arasında Trabzonspor'a gelen ve 12 ayrı sezon aralıksız bordo-mavili formayı giyen kaleci Onur Kıvrak, Süper Lig'de 200'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon geride kalan 8 haftada da ilk 11'de görev yapan 30 yaşındaki kaleci, Erzurumspor sınavında da sahaya çıkması durumunda ligde ikinci kez 'dalya' diyecek. Mevcut kadroda aralıksız bordo-mavili formayı en uzun giyen oyuncu konumunda bulunan Onur, bugüne kadar Süper Lig'de 199, Trabzonspor formasıyla 245 ve kulüp takımlarında kariyeri boyunca ise 281 maça çıktı.



VALİDEN BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ



Trabzon Valisi Yücel Yavuz, annesi vefat eden Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'a başsağlığı ziyaretinde bulundu. Trabzon Valisi Yavuz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ile birlikte tesislerde bir süre görüştü.



YAZICI'NIN SİFTAHI YOK



Karadeniz ekibinin en önemli yıldızlarından Yusuf Yazıcı, bu sezon henüz kendini gösteremedi. Sezon başında Avrupa'dan transfer teklifleri alan 21 yaşındaki 10 numara, Süper Lig'in ilk 8 haftasında takıma gol katkısı sağlayamadı. Yusuf geçen yıl 10 golle puanlar kazandırmıştı.



YABANCILARIN KATKISI BÜYÜK



Fırtına'nın ligde 8 hafta sonunda topladığı 13 puanda yabancı oyuncularının katkısı bulunuyor. Bordo-mavililerin elde ettiği 4 galibiyet ve 1 beraberlikte yabancılar ön plana çıktı. Yabancılar şu ana kadar takımın attığı 17 golün 12'sine imza koymayı başardı. Hugo Rodallega 5 golle zirvede.



ONAZİ'YE MR ÇEKİLECEK



Nijerya Milli Takımı'nın idmanında sakatlanan Onazi'nin durumu Trabzon'da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. Salı günü Türkiye'ye gelecek futbolcuya MR çekileceği ve tedavisine başlanacağı öğrenildi. Onazi'nin sakatlığının uzun sürmesi durumunda yerine Kucka'nın görev yapması bekleniyor.



SEÇİM TARİHİ BELİRLENECEK



Bordo-mavili yönetim kurulu, aralık ayı içerisinde yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'un tarihini belirlemek için önümüzdeki günlerde Trabzon'da bir araya gelecek. Yönetimin kongreyi aralık ayının ilk haftasında yaparak takımın bu süreçten zarar görmesini engellemeye çalışacağı öğrenildi.