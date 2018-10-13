Ramon Motta'yı Türk futbolseverler Beşiktaş ve Antalyaspor'dan hatırlıyor. Brezilya'nın Vasco da Gama takımında oynayan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, eski takım arkadaşı Sosa'ya övgü yağdırdı. Motta, "Süper Lig'i takip ediyorum. Eski takım arkadaşım Sosa müthiş oynuyor. Hele bu hafta Akhisar'a attığı frikik golü muhteşem. Bu gol bana 2015-2016'yı hatırlattı. O sezon da Sosa'nın liderliğinde müthiş oynamış ve Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştık. Aynı ışığı onun gözlerinde görüyorum. Böyle devam ederse takımını şampiyon yapar" ifadesini kullandı