Sosa şampiyon yapar
Ramon Motta'yı Türk futbolseverler Beşiktaş ve Antalyaspor'dan hatırlıyor.
Ramon Motta'yı Türk futbolseverler Beşiktaş ve Antalyaspor'dan hatırlıyor. Brezilya'nın Vasco da Gama takımında oynayan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, eski takım arkadaşı Sosa'ya övgü yağdırdı. Motta, "Süper Lig'i takip ediyorum. Eski takım arkadaşım Sosa müthiş oynuyor. Hele bu hafta Akhisar'a attığı frikik golü muhteşem. Bu gol bana 2015-2016'yı hatırlattı. O sezon da Sosa'nın liderliğinde müthiş oynamış ve Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştık. Aynı ışığı onun gözlerinde görüyorum. Böyle devam ederse takımını şampiyon yapar" ifadesini kullandı
- 13.10.2018
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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