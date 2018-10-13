Sosa şampiyon yapar – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    şampiyon yapar

    Sosa şampiyon yapar

    'yı Türk futbolseverler ve 'dan hatırlıyor.

    'yı Türk futbolseverler ve 'dan hatırlıyor. 'nın Vasco da Gama takımında oynayan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, eski takım arkadaşı 'ya övgü yağdırdı. Motta, "'i takip ediyorum. Eski takım arkadaşım Sosa müthiş oynuyor. Hele bu hafta Akhisar'a attığı frikik golü muhteşem. Bu gol bana 2015-2016'yı hatırlattı. O sezon da Sosa'nın liderliğinde müthiş oynamış ve Beşiktaş'ı şampiyon yapmıştık. Aynı ışığı onun gözlerinde görüyorum. Böyle devam ederse takımını şampiyon yapar" ifadesini kullandı

    1. 13.10.2018
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