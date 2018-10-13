2007-08 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan, Süper Lig'de de ilk maçına bordo-mavili forma ile çıkan ve 12 ayrı sezon aralıksız Trabzonspor formasını giyen kaleci Onur Recep Kıvrak, Süper Lig'de 200'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon geride kalan 8 haftada da ilk 11'de görev yapan 30 yaşındaki deneyimli kaleci, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak maçta da forma giymesi durumunda ligde ikinci kez 'dalya' diyecek.



BU SEZON TEK MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATABİLDİ

Trabzonspor'un mevcut kadrosunda aralıksız bordo-mavili formayı en uzun giyen oyuncu konumunda bulunan ve ayrıca takım kaptanlığı görevini de yürüten Onur, bugüne kadar Süper Lig'de 199, Trabzonspor formasıyla 245 ve kulüp takımlarında kariyeri boyunca ise 281 maça çıktı. Onur Recep Kıvrak, bu sezon görev yaptığı 8 maçta kalesinde 11 gol görürken, sadece ligin 4'üncü haftasında Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve 4-0 kazanılan Galatasaray karşılaşmasında kalesini gole kapatabildi.