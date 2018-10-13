Onur Recep Kıvrak,, Süper Lig’de ikinci kez ‘dalya’ diyecek – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    ,, ’de ikinci kez ‘dalya’ diyecek

    <a href="/index/onur-recep-kivrak?id=719c39ea-5c28-469f-90b9-3e002f34a7e4" class="" rel="tag">Onur Recep Kıvrak</a>,, <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>’de ikinci kez ‘dalya’ diyecek

    kariyerine ’da başlayan ve 12 ayrı sezon aralıksız bordo-mavili formayı giyen kaleci , maçı ile birlikte ’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor.

    2007-08 sezonunun devre arasında 'a transfer olan, 'de de ilk maçına bordo-mavili forma ile çıkan ve 12 ayrı sezon aralıksız formasını giyen kaleci , 'de 200'üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sezon geride kalan 8 haftada da ilk 11'de görev yapan 30 yaşındaki deneyimli kaleci, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında ile oynanacak maçta da forma giymesi durumunda ligde ikinci kez 'dalya' diyecek.

    BU SEZON TEK MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATABİLDİ
    Trabzonspor'un mevcut kadrosunda aralıksız bordo-mavili formayı en uzun giyen oyuncu konumunda bulunan ve ayrıca takım kaptanlığı görevini de yürüten Onur, bugüne kadar Süper Lig'de 199, Trabzonspor formasıyla 245 ve kulüp takımlarında kariyeri boyunca ise 281 maça çıktı. , bu sezon görev yaptığı 8 maçta kalesinde 11 gol görürken, sadece ligin 4'üncü haftasında Medical Park Stadyumu'nda oynanan ve 4-0 kazanılan karşılaşmasında kalesini gole kapatabildi.

    1. 13.10.2018 10:23
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