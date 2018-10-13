Geri dönemem
Celta Vigo’lu Okay Yokuşlu: Trabzon’un çocuğu başarısız oldu ve döndü dedirtmem
Sezon başında Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu'nun geri donmesi icin bir grup Trabzonspor taraftarı kampanya başlatmıştı. Milli Takım ile birlikte Rize'ye gelen Okay bu konuda kısa bir acıklama yaptı. 24 yaşındaki on libero, "Taraftarı beni geri istemesi mutlu ediyor ama 'Trabzonspor'un cocuğu Avrupa'da başarısız oldu, geri dondu' dedirtmem" diye konuştu. Okay, 5 macta oynayabildi.
- 13.10.2018
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
Yorum
İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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