Geri dönemem – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Geri dönemem

    Geri dönemem

    ’lu : Trabzon’un çocuğu başarısız oldu ve döndü dedirtmem

    Sezon başında 'ya giden 'nun geri donmesi icin bir grup taraftarı kampanya başlatmıştı. ile birlikte 'ye gelen Okay bu konuda kısa bir acıklama yaptı. 24 yaşındaki on libero, "Taraftarı beni geri istemesi mutlu ediyor ama 'Trabzonspor'un cocuğu Avrupa'da başarısız oldu, geri dondu' dedirtmem" diye konuştu. Okay, 5 macta oynayabildi.

    1. 13.10.2018
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