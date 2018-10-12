Trabzonsporlu Onazi Nijerya milli takımında sakatlandı! – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Trabzonsporlu Onazi milli takımında sakatlandı!

    Trabzonsporlu Onazi Nijerya milli takımında sakatlandı!

    'un Nijeryalı orta saha oyuncusu , 'nın ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçı öncesi antrenmanda sakatlandı.

    'un Nijeryalı orta saha oyuncusu , 'nın ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçı öncesi antrenmanda sakatlandı.

    Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Onazi'nin tedavi için Trabzon'a geleceği bildirildi. Ajansspor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncunun yerine John Ogu'nun oynayacağı belirtildi.

    1. 12.10.2018 20:51
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