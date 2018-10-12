Trabzonsporlu Onazi Nijerya milli takımında sakatlandı!
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Nijerya'nın Libya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçı öncesi antrenmanda sakatlandı.
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, Nijerya'nın Libya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Elemeleri grup maçı öncesi antrenmanda sakatlandı.
Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Onazi'nin tedavi için Trabzon'a geleceği bildirildi. Ajansspor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncunun yerine John Ogu'nun oynayacağı belirtildi.
- 12.10.2018 20:51
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Trabzonsporlu Onazi Nijerya milli takımında sakatlandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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