Maestro
Akhisar’da ilk golünü atan 33 yaşındaki Arjantinli, futbolu ile göz doldururken, “Bu yıl herkes başka bir Sosa izleyecek” dedi.
FRİKİKLERE DEVAM
Takım olarak bu sezon daha iyi bir kimliğe büründüklerini ifade eden Arjantinli yıldız, "Alanya ve Göztepe sınavlarında şanssızlık olmazsa bugün başka bir yerdeydik. Ancak son iki maçımızı kazanarak yeniden üst sıralara yaklaştık. Bundan sonra zirve yarışının içerisinde sonuna kadar varolmak istiyoruz" dedi. Frikik gollerini herkesin özlediğini gördüğünü belirten tecrübeli futbolcu, "Gollerimin devam etmesi için çok çalışacağım" ifadesini kullandı.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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