Maestro – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Maestro

    Maestro

    Akhisar’da ilk golünü atan 33 yaşındaki , futbolu ile göz doldururken, “Bu yıl herkes başka bir izleyecek” dedi.

    'da yeniden doğdu... Geçen sezon gol atamayan ve bekleneni veremeyen 33 yaşındaki , bu yıl bambaşka bir kimliğe büründü. Akhisar karşılaşmasında muhteşem bir frikik ile bordo-mavili forma ile ilk golünü atan tangocu, gerçek bir 'Maestro' olduğunu gösterirken, bu sezon ki futbolu ile adeta büyülüyor. Sosa, geçen yılın kayıp olduğunu ancak bu sezon herkese gerçek kalitesini göstereceğine inandığını ifade ederek, "Beklentilerin farkındayım" diye konuştu.

    FRİKİKLERE DEVAM
    Takım olarak bu sezon daha iyi bir kimliğe büründüklerini ifade eden Arjantinli yıldız, "Alanya ve sınavlarında şanssızlık olmazsa bugün başka bir yerdeydik. Ancak son iki maçımızı kazanarak yeniden üst sıralara yaklaştık. Bundan sonra zirve yarışının içerisinde sonuna kadar varolmak istiyoruz" dedi. Frikik gollerini herkesin özlediğini gördüğünü belirten tecrübeli futbolcu, "Gollerimin etmesi için çok çalışacağım" ifadesini kullandı.
    1. 12.10.2018
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