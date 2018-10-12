Hazırlıklar başlıyor – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Hazırlıklar başlıyor

    Hazırlıklar başlıyor
    Fırtına milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapmıştı. Bordo-mavililerde izin bugün sona erecek ve Erzurumspor maçı hazırlıkları başlayacak. Antrenmanlara milli takıma giden oyuncular hariç tüm takımın katılması bekleniyor. Teknik direktör idman öncesi takım ile görüşecek.

    MİLLİ ARA SONRASI 3 YENİLGİ
    , 2017 ve 2018 yıllarında maçları nedeniyle Spor Toto 'e verilen 4 ara sonrası oynadığı 4 maçında 3 kez kaybetti, 1 de beraberlik aldı. Bordomavililer bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.
    1. 12.10.2018
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