Geçen sezonu yakaladı – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    sezonu yakaladı

    <a href="/index/gecen?id=ce26a644-0805-4849-93ac-b917d5327179" class="" rel="tag">Geçen</a> sezonu yakaladı

    Forvetler Rodallega, ve 10 golle sezonu aratmadı.

    'in ilk 8 haftasında 'un santrforları, toplam gol sayısında sezonki başarıyı yakaladı. Fırtına sezon ve bu sezon ilk 8 haftada 17 gol kaydederken, santrforlar iki dönemde de rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Geçen sezon ilk 8 haftada 7, Rodallega 3 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon Rodallega 5, 4, ise 1 gol attı.

    , 2016-2017 sezonunda santrforlarının katkısı konusunda sıkıntı yaşamıştı. Bordo- mavililerde Suk, , N'Doye, Sheidaev ve Hugo Rodallega'dan oluşan santrforlar, 34 hafta boyunca 11 gol atmıştı. Demir, Sheidaev ve Suk gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Rodallega da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetmişti.
    1. 12.10.2018
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