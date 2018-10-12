Geçen sezonu yakaladı
Forvetler Rodallega, Burak ve Ekuban 10 golle geçen sezonu aratmadı.
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda santrforlarının katkısı konusunda sıkıntı yaşamıştı. Bordo- mavililerde Suk, Muhammet Demir, N'Doye, Sheidaev ve Hugo Rodallega'dan oluşan santrforlar, 34 hafta boyunca 11 gol atmıştı. Demir, Sheidaev ve Suk gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Rodallega da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetmişti.
- 12.10.2018
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 2
Yorum
komik tarafsız olmak gerekirse berkay da sütten çıkmış ak kaşık deği yani. Hani bir zamanlar caner olayı ve sonuç keser döner sap döner gün gelir.
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Galatasaray'da Bursaspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
galatasaray SIKINTI YOK DİYEN DOKTORLARA RAGMEN MACA ÇIKMAYAN ŞAHIS ARADA GÖNDERİLMELİDİR KADRO DIŞI KALMALIDIR
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Volkan’dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
sakın ! aman ha ! Allah yazdıysa bozsun ! GS zor kaledir ! sadece dünya sıralamasının ilk 10 kalecisinden biri doldurabilir o zor kaleyi !
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