Ayda 228 milyon tl – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Ayda 228 milyon

    Ayda 228 milyon <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">tl</a>

    Doğan: Görevde bulunduğumuz 6 aylık sürede 228 milyon 346 bin ödedik. El ele vermeliyiz.

    Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı , görevde bulundukları 6 aylık süre içinde 228 milyon 346 bin liralık ödeme gerçekleştirdiklerini belirtti. Doğan, kulübün ekonomik sorunlarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "11 Nisan 2018- 11 Ekim 2018 tarihlerinde yönetim kurulumuz tarafından geçmiş döneme ait ödenmeyen tazminatlar, bonservis, menajerlik, mevcut futbolcular ve diğer borçlar için 228 milyon 346 bin 834 liralık ödeme gerçekleştirilmiştir. El ele verirsek her sorunu çözeriz."
    1. 12.10.2018
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