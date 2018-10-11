Tribünler dolmalı
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Tribünler dolmalı

    Tribünler dolmalı

    Yönetim, 9. haftadaki BŞB Erzurumspor maçı için şimdiden taraftara çağrı yaptı.

    22 Ekim Pazartesi günü Stadı'nda oynanacak karşılaşmada tek bir boş koltuk dahi kalmaması istendi.
    1. 11.10.2018
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