O kelimeyi kullanmadı – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    O kelimeyi kullanmadı

    O kelimeyi kullanmadı

    Asbaşkanı Hacısalihoğlu açıklamalarda bulundu

    Hayrettin ?Hacısalihoğlu, Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine sahip olduklarını söyledi: "İyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi olur. Şampiyonluktan bahsetmek doğru değil. Bir yapılanmadayız. Onu tamamlamak istiyoruz. Bu sene politikamız bu."

    RAKİP BELLİ OLUYOR

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 'un da yer alacağı 4'üncü eleme turunun kura çekimi, 16 Ekim Salı günü yapılacak. Bordo- mavili takımın rakibinin belli olacağı turda 56 ekip mücadele edecek. Kura çekimini A Spor yayınlayacak.
    1. 11.10.2018
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